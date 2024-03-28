Urtati violentemente

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Urtati violentemente' è 'Scontrati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCONTRATI

Perché la soluzione è Scontrati? Quando si subisce un urto violento, si verifica un impatto improvviso e forte contro qualcosa o qualcuno. Questa esperienza può causare dolore, danni o disagio a seconda della forza e della natura dell'evento. Gli scontrati sono le persone coinvolte in tali collisioni, spesso vittime di incidenti o collisioni fortuite. La sensazione di essere scontrati può essere accompagnata da shock o sorpresa, rendendo difficile mantenere l'equilibrio o la calma.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Urtati violentemente". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Urtati violentemente nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scontrati

Questa pagina è dedicata alla definizione "Urtati violentemente" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Urtati violentemente" conferma che la soluzione 'Scontrati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Scontrati

S Savona C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Urtati violentemente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scontrati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Colpire violentemente col piedeToccata violentementeAndare a sbattere violentementeToccare violentementeColpire violentemente un altra nave