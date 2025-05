La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Umida di rugiada' è 'Rorida' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RORIDA

Non fermarti alla soluzione! Conosci Rorida più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rorida.

Rorida significa umida di rugiada o di altra condensa. È un aggettivo che descrive qualcosa coperto o impregnato di gocce di acqua dovute alla condensa notturna, come piante o superfici che si bagnano al mattino presto per l’umidità dell’aria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Umida in superficieBagnata di rugiadaLa rugiada trasformata in ghiaccioBagnato di rugiadaArea nasale umida di svariati mammiferi

La definizione "Umida di rugiada" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

O Otranto

R Roma

I Imola

D Domodossola

A Ancona

