Area nasale umida di svariati mammiferi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Area nasale umida di svariati mammiferi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RINARIO

Significato/Curiosita : Area nasale umida di svariati mammiferi

Olfattiva. spesso il rinario è attraversato anche da un solco verticale mediano, che prende il nome di prolabio. la presenza del rinario è tipica di quegli... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Area nasale umida di svariati mammiferi : area; nasale; umida; svariati; mammiferi; area ristoro e relax di un circolo sportivo ing; L area di natura protetta a cavallo tra Val d Aosta e Piemonte; Quella cardiaca è un area nel torace; L area della fattoria in cui risiedono i maiali; area panoramica della Willis Tower Chicago ing; Una cavità nasale ; Può essere nasale pleurica carsica; Copioso scolo nasale tipico del raffreddore; Infiammazione nasale ; Un infiammazione nasale ; Una cavità umida e buia; umida , leggermente bagnata; È umida in cantina; Un piatto freddo con svariati ingredienti conditi; Numerosi, svariati ; mammiferi che si nutrono anche di serpenti; mammiferi bruni o polari; mammiferi come il camoscio e lo stambecco; mammiferi carnivori che forniscono lo zibetto; mammiferi come i lupi;

Cerca altre Definizioni