Molti lo visitano il 2 novembre - Cruciverba

Il 2 novembre, molti visitano il cimitero per commemorare i propri cari defunti. Questa data, comunemente nota come il Giorno dei Morti o Giorno delle Anime, è un momento di riflessione e ricordo in molte culture. Le tombe vengono decorate con fiori e candele, e le famiglie si riuniscono per onorare i loro amati scomparsi. Il cimitero diventa un luogo di connessione emotiva, dove si riflette sulla vita trascorsa insieme ai defunti e si cerca conforto nella memoria dei momenti felici condivisi. Questa antica tradizione rafforza i legami familiari e promuove una maggiore consapevolezza della fragilità e della bellezza della vita.

