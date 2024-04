La Soluzione ♚ Nei noccioli La definizione e la soluzione di 4 lettere: Nei noccioli. SEMI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nei noccioli: Il seme è l'organo di diffusione delle spermatofite a cui è affidata la disseminazione delle piante. Deriva dalla trasformazione di un dato ovulo successivamente alla fecondazione. In genere si sviluppa sulla pianta madre e se ne distacca dopo la maturazione. I semi sono solitamente parti vegetali povere d'acqua (i semi di senape il 7%, i semi di ricino il 5%), caratteristica che ne garantisce la lunga conservabilità. Italiano Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il seme è l'organo di diffusione delle spermatofite a cui è affidata la disseminazione delle piante. Deriva dalla trasformazione di un dato ovulo successivamente alla fecondazione. In genere si sviluppa sulla pianta madre e se ne distacca dopo la maturazione. I semi sono solitamente parti vegetali povere d'acqua (i semi di senape il 7%, i semi di ricino il 5%), caratteristica che ne garantisce la lunga conservabilità. semi ( approfondimento) m pl (botanica) plurale di seme Sillabazione sé | mi Etimologia / Derivazione vedi seme Sinonimi sementi, semenze, germi, embrioni

chicchi, grani, granelli

spermi

( senso figurato ) razze, progenitori, progenie, avi, antenati, stirpi, schiatte

razze, progenitori, progenie, avi, antenati, stirpi, schiatte ( senso figurato ) discendenze, discendenti, figli

discendenze, discendenti, figli (senso figurato) cause, sorgenti, origini, cagioni, ragioni, principi, radici, moventi, motivi Contrari frutti

(senso figurato) conseguenze, risultati Alterati ( diminutivo ) semini

semini (peggiorativo) semacci Altre Definizioni con semi; noccioli; Il valore di un diesis; Un decoro per i pavimenti con graniglia di marmo; Valle californiana con un noto Parco Nazionale; Contiene cinque noccioli; I noccioli delle trattazioni; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Nei noccioli

SEMI

S

E

M

I

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Nei noccioli' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.