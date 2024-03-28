Lo esercitavano i masnadieri

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo esercitavano i masnadieri' è 'Brigantaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRIGANTAGGIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo esercitavano i masnadieri" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo esercitavano i masnadieri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Brigantaggio? Il brigantaggio rappresentava un fenomeno sociale e criminale che coinvolgeva bande di malviventi impegnate in attività illegali, spesso legate a contesti di povertà e disagio sociale. Questi gruppi operavano in aree rurali e montane, mettendo in atto saccheggi, estorsioni e violenze contro le popolazioni locali. La presenza di tali bande minacciava la stabilità delle comunità e richiedeva interventi repressivi da parte delle autorità. La storia del brigantaggio si intreccia con le trasformazioni politiche e sociali del tempo.

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Lo esercitavano i masnadieri nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Brigantaggio

Quando la definizione "Lo esercitavano i masnadieri" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo esercitavano i masnadieri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Brigantaggio:

B Bologna R Roma I Imola G Genova A Ancona N Napoli T Torino A Ancona G Genova G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo esercitavano i masnadieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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