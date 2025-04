Lo era Leonida - Soluzione Cruciverba: Spartano

SPARTANO

Lo sapevi che Battaglia delle Termopili: La battaglia delle Termòpili, o delle Termòpile (in greco antico: Teµpa µ, he en Thermopýlais máche), fu una battaglia combattuta da un'alleanza di poleis greche, guidata dal re di Sparta Leonida I, contro l'Impero persiano governato da Serse I. Si svolse in tre giorni, durante la seconda invasione persiana della Grecia, nell'agosto o nel settembre del 480 a.

