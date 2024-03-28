La capitale dell Armenia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La capitale dell Armenia' è 'Erevan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EREVAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La capitale dell Armenia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capitale dell Armenia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Erevan? Erevan è la città principale e il centro politico, culturale ed economico dell'Armenia. Situata nella parte occidentale del paese, rappresenta il cuore della vita armena e ospita numerosi musei, università e monumenti storici. La sua storia si intreccia con quella della nazione, testimoniando secoli di eventi e trasformazioni. La sua architettura riflette influenze antiche e moderne, rendendola un punto di riferimento per chi desidera conoscere le radici e l'evoluzione dell'Armenia. Erevan è un simbolo di identità e resistenza nazionale.

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La capitale dell Armenia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Erevan

Questa pagina è dedicata alla definizione "La capitale dell Armenia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capitale dell Armenia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Erevan:

E Empoli R Roma E Empoli V Venezia A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capitale dell Armenia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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