La Soluzione ♚ Anemici ortaggi La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RAPE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Anemici ortaggi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Anemici ortaggi: Selvaggina. povera di grassi e ricca di ferro, viene prescritta a soggetti anemici. i pochi grassi sono per il 70% insaturi, quindi apportano pochissimo colesterolo... Il rape era una suddivisione tradizionale della contea del Sussex in Inghilterra. L'origine è sconosciuta, ma precede la conquista normanna. Ogni rape era costituito da diverse centene, ed era una divisione intermedia tra la contea e la centena. In questo, un rape è molto vicino ai lathe del Kent e ai riding dello Yorkshire.

Altre Definizioni con rape; anemici; ortaggi;