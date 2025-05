Virtuosismo da sciatori nei cruciverba: la soluzione è Slalom

SLALOM

Altre soluzioni: CRISTIANIA

Curiosità e Significato di "Slalom"

Perché la soluzione è Slalom? Il termine virtuosismo da sciatori si riferisce all'abilità e alla maestria con cui gli sciatori affrontano le curve e le discese. In questo contesto, lo slalom è una disciplina che mette in risalto tali abilità, poiché richiede cambi di direzione rapidi e precisi tra i pali. Questo sport non solo testa la tecnica degli atleti, ma anche la loro capacità di controllo e velocità, rendendolo un vero spettacolo di virtuosismo sulla neve.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I ciclisti lo fanno tra le auto in codaLo zigzag di chi sciaUna gara sulla neveLo aspettano gli sciatoriLe rigano gli sciatoriÈ per gli sciatori più abili

Come si scrive la soluzione Slalom

S Savona

L Livorno

A Ancona

L Livorno

O Otranto

M Milano

