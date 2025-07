Rende croccanti i fritti nei cruciverba: la soluzione è Impanatura

IMPANATURA

Curiosità e Significato di Impanatura

Perché la soluzione è Impanatura? L'impanatura è il rivestimento croccante usato per friggendo alimenti come carne, pesce o verdure. Si ottiene immergendo gli ingredienti in uova e pane grattugiato, creando una crosticina dorata e saporita. Questa tecnica permette di ottenere piatti più gustosi e con una consistenza irresistibile, rendendo ogni boccone deliziosamente croccante e invitante. Un modo semplice per valorizzare le preparazioni fritte.

Come si scrive la soluzione Impanatura

I Imola

M Milano

P Padova

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

