La Soluzione ♚ L industria che lavora per nutrirci La definizione e la soluzione di 14 lettere: L industria che lavora per nutrirci. AGROALIMENTARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L industria che lavora per nutrirci: La trasformazione agroalimentare è un processo tecnologico ed economico che crea un valore aggiunto ad un prodotto agricolo consentendone l'utilizzazione in forma e condizioni differenti rispetto a quelle originarie al momento della raccolta. Aggettivo Significato e Curiosità su: La trasformazione agroalimentare è un processo tecnologico ed economico che crea un valore aggiunto ad un prodotto agricolo consentendone l'utilizzazione in forma e condizioni differenti rispetto a quelle originarie al momento della raccolta. agroalimentare m e f sing (pl.: agroalimentari) (agricoltura) (gastronomia) (economia) (tecnologia) che riguarda i metodi per coltivare e trasformare prodotti agricoli destinati all'alimentazione Sillabazione a | gro | a | li | men | tà | re Etimologia / Derivazione da agro- ed alimentare Altre Definizioni con agroalimentare; industria; lavora; nutrirci; Marelli grande industria; Relativi all industria con i frantoi; Un importante industria svizzera; Si lavora a Volterra; Lavora sulle banchine; Lavora e insacca carne di maiale;

La risposta verificata di 14 lettere per risolvere 'L industria che lavora per nutrirci' è.