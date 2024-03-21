C è quello di Parkinson

SOLUZIONE: MORBO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "C è quello di Parkinson" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "C è quello di Parkinson". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Morbo? Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale, causando problemi motori come tremori, rigidità e lentezza nei movimenti. Si manifesta principalmente negli anziani e può influenzare anche l'umore e le funzioni cognitive. La sua progressione varia da persona a persona, richiedendo trattamenti specifici per migliorare la qualità della vita. È una condizione che richiede attenzione e supporto continuo.

In presenza della definizione "C è quello di Parkinson", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "C è quello di Parkinson" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Morbo:

M Milano O Otranto R Roma B Bologna O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "C è quello di Parkinson" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

