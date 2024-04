La Soluzione ♚ Può essere cintura nera

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : JUDOKA

Curiosità su Puo essere cintura nera: Ancora ottenuto la cintura nera. i neofiti, sia adulti che bambini, partono tutti dalla cintura bianca; per i primi ad ogni cintura vengono assegnati quattro... Judoka (, judoka) letteralmente si traduce come uomo del judo. Indica una persona che segue e/o pratica la filosofia della "via della cedevolezza" (cfr. judo). La capacità di un allievo o kyu è indicata dal colore della sua cintura. In ordine di bravura crescente: bianca, gialla, arancione, verde, blu, marrone e nera. Durante un allenamento i judoka si suddividono in tori (colui che porta la tecnica) e uke ( colui che subisce la tecnica).

