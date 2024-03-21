È più che un conoscente

SOLUZIONE: AMICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È più che un conoscente" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È più che un conoscente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Amico? Un amico è qualcuno con cui condividi momenti speciali, che va oltre una semplice conoscenza. È una persona di cui ti fidi, pronta ad ascoltarti e supportarti nei momenti difficili. L’amicizia si costruisce nel tempo, alimentata da gesti di affetto e comprensione reciproca. Non si tratta solo di sapere chi sono gli altri, ma di sentire un legame profondo che arricchisce la vita di entrambi.

Se la definizione "È più che un conoscente" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È più che un conoscente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Amico:

A Ancona M Milano I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È più che un conoscente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

