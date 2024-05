La Soluzione ♚ Il più famoso scritto di Erasmo da Rotterdam La soluzione di 17 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ELOGIO DELLA PAZZIA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il più famoso scritto di Erasmo da Rotterdam. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il piu famoso scritto di erasmo da rotterdam: erasmo da rotterdam, in latino desiderius erasmus roterodamus (rotterdam, 27 o 28 ottobre 1466 o 1469 – basilea, 12 luglio 1536), è stato un presbitero... L'Elogio della follia (titolo originale in latino Moriae encomium; in greco a µ, Morias enkomion; in olandese Lof der Zotheid) è un saggio scritto in latino da Erasmo da Rotterdam nel 1509 e pubblicato per la prima volta nel 1511. L'opera fu redatta e completata in prima stesura nel giro di una settimana, mentre Erasmo soggiornava con Tommaso Moro nella residenza di quest'ultimo a Bucklersbury. L'Elogio della follia è considerata una delle opere letterarie più influenti della moderna civiltà occidentale. Erasmo dedica l'opera proprio al suo amico Tommaso Moro e gioca sul doppio significato del titolo Moriae encomium, che ...

