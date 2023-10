Mensole per davanzali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mensole per davanzali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PORTAVASI

Significato/Curiosita : Mensole per davanzali

Levigatrici a nastro. per il lavoro di finitura della costa di soglie, mensole e davanzali di marmo e pietra, sono disponibili dischi flessibili abrasivi di... Levigatrici a nastro. per il lavoro di finitura della costa di soglie,di marmo e pietra, sono disponibili dischi flessibili abrasivi di... Andrea Brustolon (Belluno, 20 luglio 1662 – Belluno, 25 ottobre 1732) è stato uno scultore italiano, protagonista del barocco veneziano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Mensole per davanzali : mensole; davanzali; Oggettini da mensole ; Un insieme di mensole ; Un gingillo da mensole ; I recipienti sui davanzali ; Fioriscono sui davanzali ; Fiorisce in primavera sui davanzali ; Abbelliscono i davanzali ; Abbelliscono spesso i davanzali ; Fiore da davanzali ;

Cerca altre Definizioni