È doppia quella del DNA

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È doppia quella del DNA' è 'Elica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELICA

Perché la soluzione è Elica? L'elica è una struttura a forma di spirale, presente in molte forme di vita e in vari processi biologici. È caratterizzata da una doppia spirale che permette la conservazione e la trasmissione delle informazioni genetiche. Questa forma è fondamentale per il funzionamento del DNA, facilitando la replicazione e la sintesi proteica. La sua configurazione a doppia elica è un elemento chiave della biologia molecolare.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È doppia quella del DNA" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È doppia quella del DNA". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Quando la definizione "È doppia quella del DNA" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È doppia quella del DNA" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Elica:

E Empoli L Livorno I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È doppia quella del DNA" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

