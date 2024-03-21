Un calmante della tosse

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un calmante della tosse' è 'Codeina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CODEINA

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Perché la soluzione è Codeina? La codeina è un principio attivo utilizzato per alleviare la tosse irritativa. Agisce sul sistema nervoso centrale, riducendo la sensazione di prurito alla gola e la voglia di tossire. È spesso presente in sciroppi o compresse, prescritti dal medico per trattare la tosse secca e persistente. La sua efficacia deriva dalla capacità di sopprimere il riflesso della tosse, offrendo sollievo e comfort durante i momenti di disagio respiratorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un calmante della tosse". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un calmante della tosse nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Codeina

Per risolvere la definizione "Un calmante della tosse", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un calmante della tosse" conferma che la soluzione 'Codeina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Codeina

C Como O Otranto D Domodossola E Empoli I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un calmante della tosse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Codeina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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