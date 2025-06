La anomala colorazione gialla della pelle nei cruciverba: la soluzione è Ittero

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La anomala colorazione gialla della pelle' è 'Ittero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ITTERO

Curiosità e Significato di "Ittero"

Hai risolto il cruciverba con Ittero? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Ittero.

Perché la soluzione è Ittero? L'ittero è una condizione in cui la pelle e gli occhi assumono una colorazione gialla, causata dall'accumulo di bilirubina nel sangue. Può essere sintomo di problemi al fegato, come epatiti o ostruzioni delle vie biliari. È importante riconoscerlo tempestivamente, perché può indicare condizioni che richiedono cure mediche. In breve, l'ittero è un segnale di allarme per la salute del fegato.

Come si scrive la soluzione Ittero

Hai trovato la definizione "La anomala colorazione gialla della pelle" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

O Otranto

