La Soluzione ♚ Somari ciuchi La definizione e la soluzione di 5 lettere: Somari ciuchi. ASINI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Somari ciuchi: Che partecipano il 14 agosto di ogni anno alla caratteristica corsa dei ciuchi (seguita da sfilate storiche medievali) per vincere il palio, un drappo... L'asino (Equus africanus asinus Linnaeus, 1758), detto anche somaro, è un mammifero perissodattilo della famiglia Equidae. Deriva dall'asino selvatico africano (Equus africanus) attraverso una selezione della sottospecie nubiana (E. a. africanus). Altre Definizioni con asini; somari; ciuchi; Marco cantautore; Marco popolare cantautore; Le hanno leoni e somari; Conducente di somari; I suoi figli son ciuchi; Ha figli ciuchi;

La risposta a Somari ciuchi

ASINI

A

S

I

N

I

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Somari ciuchi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.