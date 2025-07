Siedono in coda nei bob nei cruciverba: la soluzione è Frenatori

FRENATORI

Curiosità e Significato di Frenatori

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Frenatori, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Frenatori? I frenatori sono le persone che, nei bob, sono incaricate di fermare la corsa e garantire la sicurezza. Con un ruolo fondamentale, applicano le freni per evitare incidenti o sbandate, soprattutto in prossimità di curve o alla fine della discesa. Sono figure essenziali nelle competizioni di slittino, assicurando che tutto si svolga in modo controllato e sicuro.

Come si scrive la soluzione Frenatori

Hai davanti la definizione "Siedono in coda nei bob" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

