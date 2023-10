Le parlamentari che non siedono alla Camera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le parlamentari che non siedono alla Camera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : SENATRICI

Significato/Curiosita : Le parlamentari che non siedono alla camera

camera dei lord (in inglese: house of lords), chiamata anche camera dei pari, è una delle due assemblee parlamentari che costituiscono, insieme alla camera dei comuni, il parlamento del Regno Unito. La carica di senatore a vita, nell'ordinamento giuridico italiano, è prevista dall'articolo 59 della Costituzione che designa i soggetti facenti parte con mandato vitalizio del Senato della Repubblica.

