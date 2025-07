Sfortunato disgraziato nei cruciverba: la soluzione è Malcapitato

MALCAPITATO

Curiosità e Significato di Malcapitato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Malcapitato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Malcapitato? MALCAPITATO indica una persona che si è trovata in brutte situazioni o ha avuto sfortunate esperienze, spesso a causa di decisioni sbagliate o sfortuna. È un termine che sottolinea uno stato di sventura o di cattivo andamento delle vicende personali. In sostanza, descrive qualcuno che, per vari motivi, si sente vittima di circostanze negative e sfavorevoli.

Come si scrive la soluzione Malcapitato

La definizione "Sfortunato disgraziato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

L Livorno

C Como

A Ancona

P Padova

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O O N V T À Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOLONTÀ" VOLONTÀ

