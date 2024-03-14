Scaloppe di pollo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scaloppe di pollo' è 'Petti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PETTI

Perché la soluzione è Petti? Le scaloppe di pollo sono sottili fettine di carne ricavate dai petti di pollo, una parte molto apprezzata per la sua consistenza morbida e il sapore delicato. Queste fettine vengono spesso utilizzate in ricette rapide e versatili, come scaloppine, impanate o grigliate, e si prestano a molte preparazioni grazie alla loro leggerezza e facilità di cottura. La qualità delle scaloppe dipende dalla freschezza del petto di pollo, che garantisce un risultato gustoso e salutare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scaloppe di pollo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Scaloppe di pollo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Petti

La definizione "Scaloppe di pollo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scaloppe di pollo" conferma che la soluzione 'Petti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Petti

P Padova E Empoli T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scaloppe di pollo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Petti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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