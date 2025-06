Il ricambio in un azienda nei cruciverba: la soluzione è Turnover

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il ricambio in un azienda' è 'Turnover'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TURNOVER

Approfondisci la parola di 8 lettere Turnover: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Turnover? Il termine turnover in un'azienda si riferisce al ricambio di personale: quante persone vanno via e vengono sostituite nel tempo. Un alto turnover può indicare problemi di soddisfazione o condizioni di lavoro, mentre uno più stabile favorisce stabilità e crescita. Comprendere questo fenomeno è fondamentale per migliorare l’ambiente lavorativo e le performance aziendali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cambio di formazione che riposa i giocatori ingLa rotazione dei titolari in una squadraIl ricambio della manodopera in un aziendaPermette a un giovane di fare esperienza in aziendaAcquistare un azienda

T Torino

U Udine

R Roma

N Napoli

O Otranto

V Venezia

E Empoli

R Roma

