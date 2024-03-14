Gloriosa scuderia di F 1
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SOLUZIONE: FERRARI
Come completare la definizione
- Definizione: Gloriosa scuderia di F 1
- Risposta: FERRARI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: F______
- Inizia con: F
- Finisce con: I
Perché la soluzione è Ferrari? Ferrari è una gloriosa scuderia di Formula 1 rinomata per la sua storia ricca di successi e innovazioni tecniche. Fondata nel 1939, ha saputo conquistare numerosi titoli mondiali grazie alla passione e all'ingegno dei suoi piloti e ingegneri. La squadra è famosa per la sua tradizione di eccellenza e per il caratteristico colore rosso che ne identifica i mezzi. La Ferrari ha sempre rappresentato un simbolo di prestigio e di eccellenza nel mondo delle corse automobilistiche.
La risposta alla definizione 'Gloriosa scuderia di F 1'
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Schemi utili per Ferrari
- Schema parole: 7
- La soluzione inizia con F
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: F______
- Schema finale: ___RARI
Le 7 lettere della soluzione Ferrari
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Definizioni con la parola gloriosa: La più gloriosa battaglia di Nelson Gloriosa famiglia genovese Una gloriosa marca di moto
Definizioni con la parola scuderia: Una scuderia inglese di F.1 Una scuderia di Formula 1 Il Binotto che è stato a capo della scuderia Ferrari
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