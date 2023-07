Sognano una scala reale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sognano una scala reale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : POKERISTI

Significato/Curiosità : Sognano una scala reale

I pokeristi sono giocatori che partecipano al gioco del poker, un gioco di carte basato sulla strategia, l'abilità e la fortuna. Questi appassionati del poker sognano spesso di scalare le vette del successo nel mondo del gioco d'azzardo. Il loro sogno è di diventare professionisti di poker riconosciuti, guadagnando grandi somme di denaro e ottenendo prestigio nella comunità del poker. Sognano di partecipare a tornei di fama mondiale, come le World Series of Poker, e di vincere braccialetti e premi in denaro significativi. Per raggiungere questo obiettivo, i pokeristi si dedicano a un costante miglioramento delle loro abilità, studiando strategie, analizzando il gioco degli avversari e affinando la loro capacità di lettura degli altri giocatori. Tuttavia, sanno anche che il poker è un gioco imprevedibile e che la fortuna può giocare un ruolo importante. Nonostante le sfide e le incertezze, i pokeristi perseverano nel perseguire il loro sogno di raggiungere la cima nel mondo del poker.

