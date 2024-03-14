Augurare perpetue sciagure

SOLUZIONE: MALEDIRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Augurare perpetue sciagure" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Augurare perpetue sciagure". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Maledire? Maledire è un'azione che esprime un desiderio di sventure durature verso qualcuno o qualcosa. Spesso nasce da sentimenti di rabbia, frustrazione o vendetta, e si manifesta attraverso parole o pensieri negativi che desiderano arrecare danno. Questa pratica può essere vista come un modo per sfogare emozioni intense, anche se non comporta necessariamente conseguenze concrete. La volontà di diffondere cattiva sorte si riflette nel desiderio di vedere altri soffrire a lungo.

Per risolvere la definizione "Augurare perpetue sciagure", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Augurare perpetue sciagure" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Maledire:

M Milano A Ancona L Livorno E Empoli D Domodossola I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Augurare perpetue sciagure" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

