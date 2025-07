La si aspetta al varco nei cruciverba: la soluzione è Preda

Home / Soluzioni Cruciverba / La si aspetta al varco

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La si aspetta al varco' è 'Preda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PREDA

Curiosità e Significato di Preda

Non fermarti alla soluzione! Conosci Preda più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Preda.

Perché la soluzione è Preda? Preda indica ciò che viene catturato o preso di mira, spesso in contesti di attacco o sfida. È ciò che si trova nel mirino di qualcuno, come una vittima o un bersaglio. La frase La si aspetta al varco suggerisce che qualcuno è pronto a colpire o approfittare di un'opportunità. In sintesi, preda rappresenta il bersaglio di un'azione o di un'aggressione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si vizia al chiusoSi dispongono intorno al piattoIn quella d attesa si aspettaBevande digestive che si possono prendere anche al barExtra che si dà al cameriere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Preda

Se "La si aspetta al varco" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

R Roma

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E O M T P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TEMPIO" TEMPIO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.