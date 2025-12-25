Parte importante del rompighiaccio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Parte importante del rompighiaccio' è 'Prora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRORA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Parte importante del rompighiaccio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parte importante del rompighiaccio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Prora? La prora rappresenta la parte anteriore di una nave, essenziale per affrontare le onde e mantenere la rotta. È la zona che incide maggiormente con l’acqua, contribuendo alla stabilità e alla direzione dell’imbarcazione. La sua forma e resistenza sono fondamentali per il buon funzionamento del mezzo marittimo. In modo simbolico, può essere vista come un punto di partenza, un elemento che dà impulso e carattere all’intera struttura.

La definizione "Parte importante del rompighiaccio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parte importante del rompighiaccio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Prora:

P Padova R Roma O Otranto R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parte importante del rompighiaccio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

