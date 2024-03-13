Specialità di Fiona May: salto

zazoomit@ | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Specialità di Fiona May: salto' è 'In Lungo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

INLUNGO

Perchè la soluzione è In Lungo? Fiona May è famosa per il suo talento nel salto in lungo, una disciplina che richiede agilità e forza. La sua abilità nel volare lontano e atterrare con precisione la rende una delle atlete più ammirate nel mondo dell’atletica leggera. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Specialità di Fiona May: salto
  • Risposta: INLUNGO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 2-5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 2
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    INLNO
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'In Lungo'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Specialità di Fiona May: salto: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Specialità di Fiona May: salto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è In Lungo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'specialità'

Cruciverba con 'fiona'

Cruciverba con 'salto'