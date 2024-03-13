Specialità di Fiona May: salto
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Perchè la soluzione è In Lungo? Fiona May è famosa per il suo talento nel salto in lungo, una disciplina che richiede agilità e forza. La sua abilità nel volare lontano e atterrare con precisione la rende una delle atlete più ammirate nel mondo dell’atletica leggera. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Specialità di Fiona May: salto
- Risposta: INLUNGO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 2-5
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 2
- Difficoltà: media
- Schema utile: INLNO
- Inizia con: I
- Finisce con: O
Specialità di Fiona May: salto: risposta da 7 lettere
Quando la definizione "Specialità di Fiona May: salto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è In Lungo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.