Specialità di Fiona May: salto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Specialità di Fiona May: salto' è 'In Lungo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I N L U N G O

Perchè la soluzione è In Lungo? Fiona May è famosa per il suo talento nel salto in lungo, una disciplina che richiede agilità e forza. La sua abilità nel volare lontano e atterrare con precisione la rende una delle atlete più ammirate nel mondo dell’atletica leggera. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Specialità di Fiona May: salto

Specialità di Fiona May: salto Risposta: INLUNGO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 2-5

2-5 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 2

2 Difficoltà: media

media Schema utile: I N L N O

Inizia con: I

I Finisce con: O

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Specialità di Fiona May: salto: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Specialità di Fiona May: salto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è In Lungo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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