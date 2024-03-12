Grande città del Nordafrica

SOLUZIONE: ALGERI

Perché la soluzione è Algeri? Algeri è la capitale e la città più grande dell'Algeria, situata lungo il Mar Mediterraneo. Rinomata per il suo mix di architettura moderna e vecchi quartieri, è un importante centro culturale ed economico del Nordafrica. La città ospita musei, università e un porto strategico. Con una storia ricca e multiculturale, rappresenta il cuore della regione e un punto di riferimento per il paese.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grande città del Nordafrica" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande città del Nordafrica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista zazoomit@, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

In presenza della definizione "Grande città del Nordafrica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grande città del Nordafrica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Algeri:

A Ancona L Livorno G Genova E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande città del Nordafrica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

