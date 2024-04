La Soluzione ♚ Un prato seminato a trifoglio

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un prato seminato a trifoglio. ERBAIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Un prato seminato a trifoglio: un prato stabile è un prato che non ha subito alcun intervento di aratura o dissodamento, non coltivato e lasciato a vegetazione spontanea per moltissimo... L'erbaio è un tipo di coltura foraggera di rapido sviluppo (durata massima uguale o inferiore ad un anno) per la produzione di erba destinata all'alimentazione del bestiame. Gli erbai vengono coltivati per lo più con il fine di aumentare in maniera sensibile la disponibilità di foraggio. Talvolta la coltura dell'erbaio può servire come fertilizzante per una successiva coltura, come un frutteto, quando viene interrato senza essere raccolto. Ad ...

