La Soluzione ♚ Mozzicone La definizione e la soluzione di 5 lettere: Mozzicone. CICCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Mozzicone: Sigaro dopo il suo uso. è detta anche mozzicone di sigaretta/di sigaro o, con accezione assoluta, semplicemente mozzicone. nella stessa accezione assoluta... La cicca è ciò che resta di una sigaretta o di un sigaro dopo il suo uso. È detta anche mozzicone di sigaretta/di sigaro o, con accezione assoluta, semplicemente mozzicone. Nella stessa accezione assoluta, in contesti linguistici meridionali, si usa anche il termine mozzone. Con il termine cicca si usa indicare anche il mozzicone spento di sigaro che alcuni usano masticare, un'azione, questa, che in italiano è denominata ciccare. A dispetto ... Altre Definizioni con cicca; mozzicone; Non vale proprio nulla;

CICCA

