Non vale proprio nulla - Cruciverba

"Non vale proprio nulla" o "cicca" è un modo colloquiale per indicare qualcosa di privo di valore, insignificante o inutile. Questa espressione viene utilizzata comunemente per descrivere oggetti, azioni o situazioni che non hanno alcun rilievo o impatto significativo. Può anche riferirsi a una promessa o un impegno che non viene mantenuto. L'uso di questa espressione è spesso scherzoso o ironico, ma può anche esprimere frustrazione o delusione riguardo a qualcosa che non ha soddisfatto le aspettative. "Non vale proprio nulla" o "cicca" è un modo informale e colorito per descrivere la mancanza di valore o importanza di qualcosa.

