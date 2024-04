La Soluzione ♚ Si manifesta con convulsioni La definizione e la soluzione di 9 lettere: Si manifesta con convulsioni. EPILESSIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Si manifesta con convulsioni: Elevate dosi di amoxicillina possono provocare neurotossicità che si manifesta con convulsioni. insufficienza epatica: in letteratura le segnalazioni di epatotossicità... L'epilessia (dal greco pa, "essere preso, colto di sorpresa") è una condizione neurologica caratterizzata da ricorrenti manifestazioni dette "crisi epilettiche". Una crisi epilettica è una scarica parossistica, ossia improvvisa, di una popolazione di neuroni che contraggono tra loro sinapsi reciproche. Questi eventi possono avere una durata abbastanza breve, tanto da passare quasi inosservati (solamente in rari casi), oppure possono ... Altre Definizioni con epilessia; manifesta; convulsioni; È detta anche mal caduco; Manifesta la sua allegria; Si manifesta con attacchi convulsi;

EPILESSIA

