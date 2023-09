Si guida da una cabina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si guida da una cabina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAMION

Significato/Curiosita : Si guida da una cabina

La cabina primaria (cp) o cabina di alta tensione (cat) è un impianto elettrico che ha la funzione di trasformare l'energia in ingresso ad alta tensione... Disambiguazione – "camion" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi camion (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento trasporti è... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

