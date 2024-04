La Soluzione ♚ La scienza della NASA La definizione e la soluzione di 12 lettere: La scienza della NASA. ASTRONAUTICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La scienza della nasa: L'astronautica (o cosmonautica) è la disciplina che si occupa della navigazione al di fuori dell'atmosfera terrestre tramite l'impiego di veicoli spaziali, sia automatizzati che provvisti di equipaggio. Può anche essere definita come la scienza che si occupa della tecnologia dei viaggi spaziali, compresa all'interno dell'ingegneria aerospaziale. Il termine astronautica (originario dal francese astronautique) è stato coniato durante gli anni '20 del XX secolo da J. H. Rosny, presidente dell'Accademia Goncourt, in analogia con il termine aeronautica, dedicato alla disciplina dei viaggi all'interno dell'atmosfera. Nel 1930 Robert ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: L'astronautica (o cosmonautica) è la disciplina che si occupa della navigazione al di fuori dell'atmosfera terrestre tramite l'impiego di veicoli spaziali, sia automatizzati che provvisti di equipaggio. Può anche essere definita come la scienza che si occupa della tecnologia dei viaggi spaziali, compresa all'interno dell'ingegneria aerospaziale. Il termine astronautica (originario dal francese astronautique) è stato coniato durante gli anni '20 del XX secolo da J. H. Rosny, presidente dell'Accademia Goncourt, in analogia con il termine aeronautica, dedicato alla disciplina dei viaggi all'interno dell'atmosfera. Nel 1930 Robert ... astronautica f sing femminile di astronautico Sostantivo astronautica ( approfondimento) f sing (pl.: astronautiche) (astronomia) (aeronautica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) complesso di conoscenze scientifiche e tecniche per produrre mezzi per viaggiare nello spazio Sillabazione a | stro | nàu | ti | ca Pronuncia Etimologia / Derivazione deriva da astronauta Altre Definizioni con astronautica; scienza; nasa; La scienza che ha reso celebri Gagarin e Shepard; Una scienza che abbonda di battaglie e di date; Le nozioni base di una scienza; La Levi-Montalcini della scienza; Marte per la Nasa; Cerca altre soluzioni cruciverba

ASTRONAUTICA

