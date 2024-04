La Soluzione ♚ Chiacchierio parlottio La definizione e la soluzione di 10 lettere: Chiacchierio parlottio. CICALECCIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Chiacchierio parlottio: chiacchiere pallotto" Indro Alessandro Raffaello Schizògene Montanelli (Fucecchio, 22 aprile 1909 – Milano, 22 luglio 2001) è stato un giornalista, saggista e scrittore italiano. Tra i più popolari giornalisti italiani del Novecento, si distinse per la limpidezza della sua scrittura. Iniziata la carriera durante il ventennio fascista, fu per oltre quarant'anni l'uomo-simbolo del principale quotidiano d'Italia, il Corriere della Sera. Lasciato il Corriere per ... Altre Definizioni con cicaleccio; chiacchierio; parlottio; Il chiacchierio dei passeri; Chiacchierio confuso; Ripetuto è un parlottio;

La risposta a Chiacchierio parlottio

CICALECCIO

