La Soluzione ♚ Si alleva per la bava La definizione e la soluzione di 10 lettere: Si alleva per la bava. BACO DA SETA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Si alleva per la bava: Diretta da lamberto bava, e il film un tè con mussolini, regia di franco zeffirelli, gli ultimi due lavori entrambi del 1999, la serie tv le stagioni... Bombyx mori (Linnaeus, 1758) è una specie di falena della famiglia Bombycidae, originaria dell'Asia centro-orientale. La sua larva, conosciuta come baco da seta, ha una notevole importanza economica in quanto utilizzata nella produzione della seta. La sua dieta consiste in foglie di gelso. Ma le giovani larve, non ancora capaci di alimentarsi con quest'ultimo, si nutrono delle loro gemme. Altre Definizioni con baco da seta; alleva; bava; Si racchiude in un bozzolo; Vi si alleva il bestiame nel Far West; Li alleva il pecoraio;

La risposta a Si alleva per la bava

BACO DA SETA

B

A

C

O

D

A

S

E

T

A

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Si alleva per la bava' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.