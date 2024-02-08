Li alleva il pecoraio nei cruciverba: la soluzione è Ovini
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li alleva il pecoraio' è 'Ovini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
OVINI
Curiosità e Significato di Ovini
Approfondisci la parola di 5 lettere Ovini: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Ovini
Se "Li alleva il pecoraio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 5 lettere della soluzione Ovini:
O Otranto
V Venezia
I Imola
N Napoli
I Imola
