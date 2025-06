Lo richiedono i serbatoi nei cruciverba: la soluzione è Riempimento

RIEMPIMENTO

Curiosità e Significato di Riempimento

Vuoi sapere di più su Riempimento? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Riempimento.

Perché la soluzione è Riempimento? Riempimento indica l'azione di riempire un contenitore o uno spazio vuoto, come un serbatoio, con un fluido o materiale. È un termine comune in ambiti industriali, tecnici e domestici, che descrive il processo di aggiunta di sostanze fino al raggiungimento di una certa capacità. In pratica, è ciò che permette ai serbatoi di essere pieni e pronti all'uso.

Come si scrive la soluzione Riempimento

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo richiedono i serbatoi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

E Empoli

M Milano

P Padova

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T C T V E E A I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CIVETTARE" CIVETTARE

