Grandi serbatoi di acqua

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grandi serbatoi di acqua' è 'Bacini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BACINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grandi serbatoi di acqua" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grandi serbatoi di acqua". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Bacini? I bacini sono enormi contenitori utilizzati per raccogliere e immagazzinare grandi quantità di acqua. Sono fondamentali per la gestione idrica di città e aree agricole, garantendo approvvigionamento durante i periodi di scarsità. Possono essere artificiali o naturali e svolgono un ruolo chiave nel mantenere l'equilibrio delle risorse idriche. La loro presenza permette di controllare le falde acquifere e sostenere varie attività umane e ambientali.

La soluzione associata alla definizione "Grandi serbatoi di acqua" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grandi serbatoi di acqua" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Bacini:

B Bologna A Ancona C Como I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grandi serbatoi di acqua" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

