La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Religiose del Belgio' è 'Beghine'.

BEGHINE

Curiosità e Significato di Beghine

Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Beghine.

Perché la soluzione è Beghine? Le beghine erano donne religiose appartenenti a un movimento spirituale medievale, noto come Ordine delle Beghine, presente soprattutto in Belgio e in Europa. Vivevano in comunità, dedicandosi alla preghiera e alla vita contemplativa, senza però fare voto di povertà come i monaci. La loro presenza testimonia l'importanza delle donne nella storia religiosa e culturale del Belgio.

Come si scrive la soluzione Beghine

Hai trovato la definizione "Religiose del Belgio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

E Empoli

G Genova

H Hotel

I Imola

N Napoli

E Empoli

