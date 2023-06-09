Il libro di Borges con La morte e la bussola
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il libro di Borges con La morte e la bussola' è 'Finzioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FINZIONI
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il libro di Borges con La morte e la bussola" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il libro di Borges con La morte e la bussola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Perché la soluzione è Finzioni? Il volume di Borges che contiene il racconto La morte e la bussola esplora storie immaginarie e avventure inventate dall'autore. La sua narrazione si sviluppa in mondi inventati, dove personaggi e eventi sono frutto della fantasia. Questo genere di scrittura permette di creare realtà alternative e di esplorare temi attraverso l'immaginazione. Le storie di Borges sono esempi di narrazioni che non si basano su fatti reali, ma su invenzioni letterarie.
Il libro di Borges con La morte e la bussola nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Finzioni
Per risolvere la definizione "Il libro di Borges con La morte e la bussola", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il libro di Borges con La morte e la bussola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Finzioni:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il libro di Borges con La morte e la bussola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
