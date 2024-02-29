Gli utenti di un servizio

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli utenti di un servizio' è 'Fruitori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRUITORI

Come completare la definizione

  • Definizione: Gli utenti di un servizio
  • Risposta: FRUITORI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: F_______
  • Inizia con: F
  • Finisce con: I

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Perché la soluzione è Fruitori? Gli utenti di un servizio sono le persone che usufruiscono di determinate risorse o prestazioni offerte da un'organizzazione o un sistema. In questo contesto, il termine FRUITORI si riferisce a coloro che traggono beneficio dall'utilizzo di tali servizi, partecipando attivamente o semplicemente usufruendo delle opportunità disponibili. La loro presenza e il loro coinvolgimento sono fondamentali per valutare l'efficacia e l'efficienza del servizio stesso, contribuendo a miglioramenti continui e adattamenti alle esigenze reali.

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La risposta alla definizione 'Gli utenti di un servizio'

La soluzione associata alla definizione "Gli utenti di un servizio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fruitori'.

Schemi utili per Fruitori

  • Schema parole: 8
  • La soluzione inizia con F
  • La soluzione finisce con I
  • Schema iniziale: F_______
  • Schema finale: ____TORI

Le 8 lettere della soluzione Fruitori

F Firenze
R Roma
U Udine
I Imola
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola

La soluzione 'Fruitori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli utenti di un servizio". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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