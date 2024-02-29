Chi favorisce il matrimonio

SOLUZIONE: PRONUBO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chi favorisce il matrimonio" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi favorisce il matrimonio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Pronubo? Una persona che sostiene e promuove il matrimonio è chiamata prunubo. È chi lavora affinché due persone si uniscano in matrimonio, offrendo supporto e incoraggiamento. Questo termine indica chi crede nell'importanza dell'unione matrimoniale e si impegna per favorirla. Il prunubo può essere un amico, un familiare o qualcuno che si dedica a rafforzare i legami tra i futuri sposi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Chi favorisce il matrimonio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi favorisce il matrimonio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pronubo:

P Padova R Roma O Otranto N Napoli U Udine B Bologna O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi favorisce il matrimonio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

