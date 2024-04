La Soluzione ♚ Dragster La definizione e la soluzione di 10 lettere: Dragster. AUTOMOBILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Dragster: Un'automobile è un veicolo dotato di ruote mosso da un motore a combustione interna, da un motore elettrico o di altra natura, finalizzato al trasporto di persone; nel linguaggio comune è sinonimo di autovettura o di macchina. Aggettivo Significato e Curiosità su: Un'automobile è un veicolo dotato di ruote mosso da un motore a combustione interna, da un motore elettrico o di altra natura, finalizzato al trasporto di persone; nel linguaggio comune è sinonimo di autovettura o di macchina. automobile m e f che si muove per proprio conto Sostantivo automobile ( approfondimento) f sing (pl.: automobili) (meccanica) veicolo terrestre a quattro ruote con motore a benzina, diesel o più raramente elettrico, coperto esternamente da una carrozzeria e governabile con un volante, adibito al trasporto di poche persone e cose su strade ordinarie Il possesso di un' automobile è il primo indicatore di benessere di una persona

A distanza di circa 15 anni, modelli simili della stessa automobile costano in euro quasi il doppio Sillabazione au | to | mò | bi | le Pronuncia IPA: /auto'mbile/ Etimologia / Derivazione dal francese otomobìl, composto da auto- e dal latino mobilis ossia che si muove da sè ( fonte Treccani) ; dal greco at ossia stesso e da ats, ovvero da solo, + mobile; letteralmente "(carrozza) che si muove da sé, senza cavalli (sostituiti da un motore)" Sinonimi auto, macchina, autovettura, vettura, veicolo, autoveicolo, automezzo Parole derivate automobilismo, automobilista, autonoleggio Termini correlati autocarro, motocicletta, scooter Alterati (diminutivo) automobilina Altre Definizioni con automobile; dragster; Lo è il dragster; La gara di accelerazione tra i dragster tipica degli USA; Il paracadute montato dietro i dragster; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Dragster

AUTOMOBILE

A

U

T

O

M

O

B

I

L

E

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Dragster' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.