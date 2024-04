La Soluzione ♚ I teatri con le stelle La definizione e la soluzione di 9 lettere: I teatri con le stelle. PLANETARI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su I teatri con le stelle: Il movimento 5 stelle (m5s), noto semplicemente come 5 stelle, è un partito politico italiano fondato a milano il 4 ottobre 2009 dal comico e attivista... Il termine planetario si riferisce ad uno strumento ottico utilizzato per riprodurre in modo estremamente realistico la volta celeste su uno schermo di proiezione. Per estensione, spesso viene usato anche per indicare l'edificio che ospita tale apparecchiatura. Può inoltre riferirsi ad alcuni software informatici che permettono di riprodurre ed esplorare la volta celeste sul monitor di un computer. Il planetario, inteso come apparato meccanico, ... Altre Definizioni con planetari; teatri; stelle; Teatri con i sedili di pietra; Nome di molti cinema e teatri; Il capocuoco che conquista una o più stelle; I flussi energetici che promanano dalle stelle; È di lusso se a cinque stelle;

La risposta a I teatri con le stelle

PLANETARI

